Facebook bane anúncio que promete cura de vírus

O Facebook anunciou nesta quarta-feira, 26, que vai banir anúncios de supostos antídotos ou curas do coronavírus em sua rede social. Em meio à histeria por conta da epidemia do vírus, muitos golpistas têm aproveitado para enganar pessoas pela internet, vendendo falsas soluções. "O banimento inclui alegações relacionadas a curas falsas ou métodos de prevenção - como 'beber alvejante cura o coronavírus' -, e demais informações que possam causar confusão sobre os recursos de saúde disponíveis", disse ontem Kang-Xing Jin, chefe da área de saúde do Facebook.



"Também vamos bloquear ou restringir as hashtags usadas para espalhar informações errôneas no Instagram, e iremos realizar varreduras diárias para encontrar e remover o máximo possível desse conteúdo", informou Kang-Xing. Vale acrescentar que recentemente, um anúncio falando que "óleo de cobra cura o Covid-19 (nome técnico dado ao vírus)", viralizou pelas plataformas da empresa.



Dentre outras medidas, o Facebook afirmou que quando os usuários buscarem informações relacionadas ao vírus, a rede social exibirá caixas "pop-up educacionais", com informações que sejam verificadas e de confiança. Além disso, o grupo também está dando créditos de publicidade gratuitos para as organizações que postarem anúncios educacionais sobre o coronavírus. Vale destacar que nas últimas semanas, Twitter e TikTok também adotaram medidas para limitar a disseminação de informações errôneas sobre o coronavírus em suas plataformas.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.