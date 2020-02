Americana ExpressJet Airlines anuncia compra de 36 aviões Embraer ERJ145

A companhia aérea americana ExpressJet Airlines, que opera nos Estados Unidos como United Express em nome da United Airlines Holdings, anunciou nesta segunda-feira, 24, que vai adicionar 36 aviões Embraer ERJ145 à sua frota nos próximos 12 meses.



Em comunicado à imprensa, a empresa disse que pretende se tornar a maior operadora do modelo brasileiro de 50 lugares no mundo.



A ExpressJet Airlines informou, ainda, que vai eliminar uma pequena quantidade de aviões E175 para ter uma frota composta apenas pelo ERJ145.



"Fizemos um compromisso de longo prazo com o Embraer ERJ145 e projetamos uma abrangente melhora da cabine, assentos e entretenimento para entregar uma experiência de consumidor contemporânea", disse a vice-presidente sênior da empresa, Sarah Murphy, no comunicado.