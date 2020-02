Correção: Procon-SP vê irregularidades em fixação de preço nas lojas da JBS Swift

ATT. Srs. Assinantes,



O título da nota publicada às 17h42 continha uma imprecisão no título. As irregularidades encontradas pelo Procon-SP dizem respeito à fixação dos preços nos produtos.





Equipes do Procon de São Paulo encontraram irregularidades em lojas da JBS Swift, referentes ao demonstrativo de preço nos alimentos e também às vagas de estacionamento.



De acordo com o comunicado do Procon-SP, a operação vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania encontrou irregularidades nas 47 lojas da Swift na cidade de São Paulo. Os produtos apresentavam apenas o valor do quilo, obrigando consumidor a fazer cálculos para saber quanto custa cada peça. Além disso foram constatados alguns problemas nos leitores óticos.



Os fiscais também verificaram que estacionamentos, em 22 lojas, apresentavam placas informando que a empresa "não se responsabiliza por objetos deixados no interior do veículo", o que está em desacordo com o código do consumidor.



Em nota, a Swift informou que oferece, em todos os seus estabelecimentos, leitores de preços e balanças para uso dos seus clientes onde é possível consultar o valor do quilo dos produtos com preço variável. Segundo a empresa é possível saber o valor de cada peça com preço individualizado em 60% dos produtos.



A Swift informou ainda que já adequou os estacionamentos de todas as lojas da rede, seguindo as orientações do órgão de fiscalização.