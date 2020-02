Companhia aérea pode ser a saída para a Itapemirim

A companhia do Espírito Santo, que tem vasta experiência na malha terrestre, também conhece o setor aeroviário, já que desde 2017 controla 100% da Passaredo Linhas Aéreas (foto: Viação Itapemirim/Divulgação)







São Paulo – Menos de três anos após assumir o controle da companhia aérea regional Passaredo, a capixaba Viação Itapemirim está perto de relançar sua companhia aérea – e colocar em prática uma guinada em seus negócios. A empresa, que chegou a operar aviões de carga 10 anos atrás, vinha rodando apenas no segmento de transporte rodoviário.

Segundo fontes ligadas à empresa, que estiveram com o presidente Sidnei Piva de Jesus em mesas de negociação com os árabes, há duas semanas, o aporte é visto pelo empresário como a única saída para salvar a empresa, que acumula R$ 1 bilhão em dívidas tributárias e cerca de R$ 400 milhões em processos trabalhistas e com fornecedores. “O Sidnei está confiante de que, além de causar uma reviravolta nos rumos da Itapemirim, o lançamento da companhia aérea será um novo capítulo para toda a aviação comercial brasileira”, afirmou a fonte.

O anúncio de estreia de uma companhia aérea ocorre em momento de grandes incertezas no mercado aéreo. Enquanto busca assimilar o fim das operações da Avianca Brasil, em 2019, o setor segue observando com apreensão os resultados financeiros das três grandes do mercado: Latam, Gol e Azul.

Juntas, elas possuem dívida bruta estimada em R$ 75 bilhões. Soma-se a isso o acirramento da disputa com companhias estrangeiras, que estão aumentando suas operações no Brasil, e o avanço das empresas low cost. Por isso, logo depois da viagem a Dubai, Piva revelou ter encomendado 35 aeronaves. São 15 modelos Q400, com capacidade para 80 pessoas e fabricados pela canadense Bombardier, e 20 do tipo CRJ 1000, que transporta até 100 passageiros e são produzidos pela Mitsubishi.

Ao concretizar seu plano aéreo, a companhia capixaba vai trilhar caminho semelhante ao da Gol, que também nasceu como viação no Centro-Oeste. A nova empresa deverá iniciar as atividades em meados de 2021. Ainda há, no entanto, dúvidas em relação à capacidade de cumprimento deste prazo, já que o trâmite depende de avaliação técnica e do sinal verde da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Acredito que será um pouco mais complicado do que estão vendendo”, disse Thiago Carvalho, membro da Comissão de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e sócio do D’Andrea Vera, Barão e Carvalho Advogados. “No entanto, cumpridas as exigências da Anac que garantam condições de segurança e demais protocolos, não vejo problema algum. Tem espaço para novas empresas no mercado brasileiro, é desejável e bem-vindo. Melhora a concorrência e, assim, teremos tarifas mais competitivas.”





Integração entre as malhas Na prática, a Itapemirim já sabe onde está pisando. Desde 2017, a companhia controla 100% da Passaredo Linhas Aéreas. Além disso, o Grupo Itapemirim, conglomerado de transporte rodoviário de cargas e passageiros, já atua em 22 estados e conta com frota de mais de 1,2 mil ônibus, algo que lhe garante capilaridade para montar uma nova estrutura. Ao comprar a Passaredo, a empresa assumiu sete aviões, com voos para 20 cidades em nove estados brasileiros.

A integração entre as malhas aérea e terrestre atingiu cerca de 2,5 mil cidades brasileiras. Curiosamente, assim como a Itapemirim, a Passaredo estava em recuperação judicial há quatro anos, e chegou a demitir 200 funcionários em junho daquele ano, além de suspender voos nos municípios de Dourados (MS) e Uberlândia (MG), como parte de processo de reestruturação diante da crise econômica.

A companhia chegou a fazer outras duas investidas no setor aéreo. Ainda na década de 1990, criou a Itapemirim Cargo, empresa de transporte de cargas que encerrou as atividades por causa da crise cambial enfrentada pelo país em 1999.

Em março de 2017, chegou a anunciar a compra da Passaredo Linhas Aéreas, mas o negócio foi desfeito meses depois, segundo informações pelo não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da companhia de ônibus.

A Anac diz não ter protocolado pedido da Itapemirim para constituição de empresa aérea. Segundo a agência, o fato de o grupo estar em recuperação judicial não impede a outorga da concessão, mas pode dificultar a obtenção de certidões que comprovem a regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista exigidas para aprovação.





Concorrência De acordo com relatório do banco UBS, assinado pelos economistas Rogerio Araujo, Alberto Valerio e Andressa Varotto, das três companhias aéreas brasileiras em operação no País, a Azul é a que corre mais riscos com a concorrência da Itapemirim.

Isso porque, caso a nova empresa decida investir em voos para cidades menores, no interior, onde a Azul atua sem concorrência, o impacto será maior. O banco destaca que se trata da segunda companhia aérea regional anunciada no Brasil em pouco tempo. No começo do mês, a Anac aprovou as operações da espanhola Nostrum em rotas regionais.

O próprio relatório do UBS destaca, no entanto, que há imensos desafios para se criar e manter uma companhia aérea no país. Entre eles estão o reduzido número de aeroportos relevantes, e atualmente dominados pelas empresas já existentes, os custos operacionais acima da média mundial e as rígidas regras para escalas de tripulação.

“Embora ainda seja cedo para avaliar quão rapidamente as operações da Itapemirim crescerão, e quais rotas regionais seriam visadas, vemos o movimento como potencialmente negativo para as aéreas brasileiras (Gol, Azul e Latam)”, afirma o trio.

Na visão do banco, há pontos positivos na iniciativa da Itapemirim. Os principais são a disposição do governo de Jair Bolsonaro de privatizar mais aeroportos, com o objetivo de ampliar o número de passageiros, as vantagens comparativas das companhias de baixo custo (segmento em que a Itapemirim quer entrar) na configuração e manutenção de suas aeronaves.

A julgar pelos recentes balanços das empresas do setor, há espaço para novos players. Líder do mercado, a Gol divulgou ontem um crescimento de 18,8% na receita líquida no quarto trimestre, para R$ 3,8 bilhões.

Trata-se de um recorde, segundo a companhia, que atribuiu o resultado principalmente aos aumentos de 20,1% na receita de passageiros e de 4,9% nas receitas com transportes de cargas. Por outro lado, apesar de receita recorde para o período, houve queda de 47,9% no lucro líquido após participação minoritária no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 351,9 milhões.

A razão disso é a alta dos custos. A Gol reportou que a despesa financeira ficou em R$ 134 milhões no quarto trimestre, aumento de R$ 153 milhões em relação ao mesmo período de 2020, principalmente em razão da emissão em março de 2019 do Exchangeable Senior Notes.

O lucro operacional medido pelo Ebit recorrente alcançou R$ 1 bilhão, contra R$ 176,3 milhões no último trimestre de 2018, com a margem Ebit nessa medida passando a 26,5% de 5,5% um ano antes.