Caixa vai financiar imóvel com taxa fixa

Presidente Jair Bolsonaro discursou no lançamento da nova linha de financiamento imobiliário e criticou as gestões anteriores da Caixa (foto: Marcos Corrêa/PR)











Brasília – A Caixa Econômica Federal anunciou ontem o lançamento de uma nova linha de crédito habitacional com taxa fixa. As contratações podem ser feitas a partir de hoje com juros de 8% a 9,75% ao ano, dependendo do tempo de financiamento e do relacionamento do cliente com o banco. "Vamos permitir que as pessoas tomem empréstimos por 20 anos, 30 anos, sabendo desde o primeiro dia quanto elas vão pagar”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, durante cerimônia de lançamento da nova linha de crédito, no Palácio do Planalto.

As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados, com quota de financiamento de até 80% do valor do imóvel. O cliente poderá escolher entre os sistemas de amortização SAC (com parcelas decrescentes), para contratos de até 360 meses, ou Price (parcelas fixas), para financiamento de até 240 meses.

No ano passado, o presidente da Caixa havia adiantado a intenção do banco em adotar o crédito habitacional pré-fixado. Ontem, ele explicou que agora os clientes têm três opções de contratação: com correção pela Taxa Referencial (TR), definida pelo Banco Central; pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); ou sem correção. “O que nós queremos oferecer para a sociedade? Opções. Nós não queremos dizer para o cliente o que ele tem que fazer. Então, nós oferecemos o crédito por TR, oferecemos pela inflação, que neste governo está no nível mais baixo, e agora oferecemos sem inflação e sem TR”, disse. O crédito habitacional com contratos corrigidos pela inflação foi adotado em agosto do ano passado pela Caixa. Nessa modalidade, os juros variam de 2,95% a 4,95%. Já pela TR, as taxas vão de 6,5% a 8,5%.

Em 2019, a Caixa concedeu R$ 26,6 bilhões em crédito imobiliário pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), que têm recursos captados, principalmente, dos depósitos de poupança pelos bancos e outras instituições financeiras. Os clientes podem fazer simulações e saber mais sobre as modalidades de financiamento no site da Caixa.









Críticas

O presidente da República, Jair Bolsonaro, comentou em seu discurso as facilidades atuais do financiamento habitacional. “Quem podia pensar um dia alguém falar em credito imobiliário com taxa fixa? Meu pai morou em 20 imóveis de aluguel. Não precisa falar que ficou inadimplente para mudar tanto assim. Hoje em dia não teria esse problema”, brincou.

Mas Bolsonaro aproveitou também para criticar as antigas gestões da Caixa Econômica Federal. "(A Caixa) era uma verdadeira arca de Noé onde cada diretoria, cada vice-presidência tinha um partido pendurado ali. Não podia dar certo. Não podia dar lucro, não podia ter planos. O presidente, na verdade, eu posso falar, já que o Paulo (Guedes, ministro da Economia) não falou e a imprensa me adora, era uma rainha da Inglaterra", disse o presidente da República.

Bolsonaro falou que o seu governo tem restabelecido a confiança dos brasileiros na política. E voltou a criticar a imprensa. "Esse plano (de crédito imobiliário) mesmo é fruto do restabelecimento da confiança no governo, que não tinha. Um governo que, para parte da população, para quase toda a imprensa chegou a desacreditar. Para a imprensa seria bom os que sempre estiveram lá", disse Bolsonaro. Ele afirmou, ainda, que a imprensa deveria ter um carimbo na testa com a frase: "a verdade acima de tudo". "A imprensa deveria deixar de se comportar como um partido político de extrema esquerda", comentou. (Com Agência Brasil)













Guedes pede desculpas às domésticas

Guedes criticou a repercussão da frase, afirmando que foi tirada do contexto (foto: suamy beydoun/estadão conteúdo)



O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu desculpas às empregadas domésticas na manhã de ontem pela fala em que criticou a época quando o dólar estava muito baixo com a frase “empregada doméstica ia para Disney, uma festa danada”. O pedido feito durante o discurso de lançamento da nova linha de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal com taxa fixa.

“Quando fazemos política econômica estamos pensando em todos os brasileiros, particularmente nos mais humildes. E aquele modelo antigo, com juros lá em cima, transformava os empresários e empreendedores brasileiros em rentistas. Em vez de fazerem investimentos, criarem empregos, rentistas. E justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive, a quem eu peço desculpas, se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica”, justificou.

No entanto, em seguida, ele criticou a repercussão da frase, afirmando que foi tirada de contexto. “Qual o problema de você fazer uma referência como essa? Mostrando que os preços estão empurrando a população em direção equivocada. Um Brasil cheio de belezas naturais e as pessoas pensando em não viajar para o Nordeste, para as praias do Nordeste, por exemplo, porque estava 50% mais caro ir para o Nordeste brasileiro do que ir para o exterior. Quem tira de contexto o que nós falamos está semeando discórdia, semeando divisão entre os brasileiros”, disse.

Marcos Corrêa/PR













Mais de 5 mil querem ir à Disney

Cerca de 5 mil empregadas domésticas se inscreveram na campanha “Doméstica em Orlando”, promovida pela Simplypag, empresa que administra folha de pagamento e o recolhimento do e-Social para empregadores domésticos. A campanha foi colocada no ar depois da polêmica envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 13 de fevereiro, o ministro disse, ao comentar as sucessivas altas da cotação do dólar, que na época que a moeda estava com o valor mais baixo, havia "empregada doméstica indo pra Disneylândia, uma festa danada". O número de inscritas no programa em Minas Gerais ficou atrás apenas de São Paulo, registrando 18% do percentual de participantes.

A promoção veio depois que a declaração de Guedes tomou conta das manchetes dos jornais. Quem for premiado vai ganhar um cartão no valor de R$ 7 mil, para ir à Disney com um acompanhante na baixa estação ou para gastar como achar mais conveniente. "Com planejamento financeiro e consumo consciente, é possível realizar um sonho. Essa é a mensagem que a Simplypag gostaria de passar para os empregados domésticos do Brasil", afirma Leo Cherman, CEO da empresa.

As inscrições para o sorteio estão abertas até 31 de março, basta preencher o formulário disponível no site da empresa.Pode participar quem estiver na ativa ou quem tenha trabalhado como funcionário doméstico nos últimos 12 meses. O sorteio está programado para as 15h de 23 de abril. "Ficamos muito felizes com a rápida adesão e a receptividade nas redes sociais. Há histórias muito bonitas relatadas por domésticas", conta Leo Cherman.