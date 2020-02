Camex reduz para zero imposto de importação de bens de capital e de informática

O Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu alterar para zero por cento as alíquotas do Imposto de Importação sobre uma série de bens de capital e bens de informática e telecomunicação na condição de ex-tarifário. As alterações constam de duas resoluções , publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 20.



Tanto para os bens de capital quanto para os bens de informática, a redução da alíquota vale até 31 de dezembro de 2021, começando a produzir efeitos a partir de 1º de março de 2020.