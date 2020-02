BC da Indonésia corta juro ao menor nível desde 2018, em reação ao coronavírus

O Banco Central da Indonésia decidiu hoje reduzir sua taxa básica de juros - a de recompra reversa de sete dias - em 0,25 ponto porcentual, a 4,75%, em reação ao possível impacto da epidemia de coronavírus no crescimento do país.



O corte, que deixou a taxa em seu menor nível desde maio de 2018, veio em linha com a previsão de seis de dez analistas consultados pelo The Wall Street Journal.



O BC indonésio também reduziu sua projeção de avanço do Produto Interno Bruto (PIB) local em 2020, de uma faixa de 5,1% a 5,5% para o intervalo de 5% a 5,4%. No ano passado, a Indonésia cresceu 5%.



Segundo o presidente da instituição, Perry Warjiyo, a disseminação do coronavírus provavelmente pesará na perspectiva de crescimento do país neste primeiro trimestre.



A autoridade monetária também reduziu sua taxa de depósito e a de empréstimos em 0,25 ponto, a 4% e 5,5%, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires.