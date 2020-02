Para BC, há ritmo mais sustentado de crescimento da economia em todas regiões

O Banco Central avaliou nesta terça-feira, 18, que há um "ritmo mais sustentado" de crescimento da economia em todas as cinco regiões do Brasil. De acordo com a instituição, isso está refletido na maior disseminação das taxas de expansão das diversas atividades econômicas e do mercado de trabalho.



As considerações feitas pelo BC fazem parte do Boletim Regional, divulgado nesta terça em Recife (PE).



Em suas avaliações sobre a atividade nas diferentes regiões, o BC considerou os dados do trimestre encerrado em novembro do ano passado.



"O conjunto dos indicadores da atividade econômica no país registra sinais compatíveis com a continuidade do processo de recuperação gradual da economia", pontuou a instituição. "O cenário externo, apesar do recente aumento de incerteza, mostra-se relativamente favorável para as economias emergentes, em cenário de política monetária acomodatícia nas principais economias."



A íntegra do Boletim Regional está disponível na internet no seguinte endereço: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/boletimregional.