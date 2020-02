FGV: IPC-S desacelera nas 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de fevereiro

A inflação apurada pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais pesquisadas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) na segunda quadrissemana de fevereiro. No período, o IPC-S total arrefeceu a 0,36%, após 0,51% na primeira leitura do mês.



A menor variação foi registrada no Rio de Janeiro, de 0,20% no período, na comparação com 0,25% anteriormente. Na sequência, aparece Salvador, com taxa de 0,29% na segunda quadrissemana do mês, depois de 0,39% na primeira medição.



Em Belo Horizonte, a inflação medida pelo IPC-S atingiu 0,31%, em relação à anterior de 0,45%, enquanto em Brasília ficou em 0,32% (de 0,45%). No Recife, marcou 0,42%, ante 0,73% na primeira quadrissemana de fevereiro. Já em Porto Alegre atingiu 0,33% (ante 0,52%) e, em São Paulo desacelerou a 0,45% (ante 0,63%).