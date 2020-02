Coronavírus pode acentuar enfraquecimento do comércio no 1º trimestre

A Organização Mundial do Comércio (OMC) entende que o surto de coronavírus pode acentuar o enfraquecimento do comércio mundial no primeiro trimestre de 2020. "O crescimento anual do comércio pode cair no período, embora as estatísticas oficiais para confirmar a hipótese só estejam disponíveis em junho", diz a instituição, em nota.



A mais recente edição do chamado "barômetro do comércio" da OMC, divulgada nesta segunda-feira, 17, marcou 95,5 pontos, leitura inferior aos 96,6 pontos registrados em novembro e abaixo do valor de referência de 100 pontos. "Marcações acima dos 100 pontos sugerem crescimento para além da tendência, enquanto marcações abaixo de 100 indicam crescimento abaixo da tendência", explica a OMC em seu site.