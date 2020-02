Crescimento inferior a 1%

Brasília – Após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar resultados fracos da indústria, comércio e serviços em dezembro, o Banco Central corroborou a projeção de que a economia perdeu ritmo no fim do ano passado. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB), recuou 0,27% em dezembro na comparação com novembro. Com isso, o índice em 2019 ficou em 0,89%, resultado abaixo do esperado por analistas, que estimavam um avanço de 1%, e do que esperava o governo.

Um desempenho mais baixo que o esperado em 2019 pode ter efeito direto no crescimento do PIB deste ano. Economistas já vêm alertando para os riscos de o Brasil não conseguir engatar um ritmo de crescimento mais acelerado da economia, especialmente se as reformas prometidas pelo governo Bolsonaro não saírem do papel.

O economista José Julio Senna, ex-diretor do BC, disse em recente entrevista que a principal vulnerabilidade brasileira é exatamente o crescimento medíocre da economia desde que saiu da recessão, em 2016. Segundo ele, isso tem efeito direto, por exemplo, na taxa de câmbio – o real vem sistematicamente perdendo valor frente ao dólar. Os dados divulgados nos últimos dias pelo IBGE mostram essa debilidade.

Em dezembro, a indústria recuou 0,7%, o varejo teve queda de 0,1% nas vendas e os serviços recuaram 0,4%. Os dados foram uma decepção para os analistas. "Foi um mês fraco", resumiu o economista-chefe da AZ Quest, André Muller. Os dados do PIB de 2019 serão divulgados no início de março, pelo IBGE.