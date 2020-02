GM estima alta de 7,6% para mercado de veículos em 2020

O presidente da General Motors (GM) para o Mercosul, Carlos Zarlenga, afirmou no fim da manhã desta sexta-feira, 14, que o mercado brasileiro de veículos deve somar cerca de 3 milhões de unidades em 2020, em estimativa que considera tanto os segmentos leves quanto os pesados.



Se a projeção se confirmar, o mercado terá crescimento de 7,6% em relação aos 2,78 milhões de emplacamentos registrados em 2018.



Zarlenga, que participou de evento da Amcham, disse que os fatores de crescimento são os que têm sido ressaltados pelo setor: expectativa de novas reduções do desemprego e expansão do crédito, em meio a juros básicos na mínima histórica, inflação sob controle e inadimplência baixa.