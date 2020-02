Nordeste tem 2,869 milhões em situção de desalento, diz IBGE; Sudeste tem 900 mil

O Nordeste tinha quase três milhões de pessoas em situação de desalento no quarto trimestre de 2019. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), havia 2,869 milhões de habitantes da região que não procuravam emprego por acreditar que não conseguiriam uma vaga, por exemplo.



O número mostra um crescimento de 57 mil pessoas nessa condição em um ano.



O Brasil registrou um total de 4,620 milhões de trabalhadores em situação de desalento no quarto trimestre de 2019.



Na região Sudeste, 900 mil pessoas estavam nessa condição.



Os maiores contingentes estavam na Bahia (774 mil pessoas) e no Maranhão (552 mil desalentados).



O porcentual de pessoas desalentadas - em relação a todos os desocupados, ocupados e pessoas com disponibilidade para trabalhar mas que não estão procurando emprego - foi de 4,2% na média do País no quarto trimestre.