IBC-Br sobe 0,89% no acumulado de 2019, mostra Banco Central

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 0,89% no acumulado de 2019, informou nesta sexta-feira, 14, o Banco Central (BC). O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais.



A alta do IBC-Br ficou dentro do intervalo projetado pelos analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Broadcast , que esperavam resultado entre alta de 0,80% e expansão de 1,00% (com mediana em alta de 1,00%).



Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.



A projeção do BC para a atividade doméstica em 2019 é de avanço de 1,2%.



Para 2020, a estimativa é de 2,2%.



Os dados do PIB de 2019 serão divulgados apenas no início de março, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Dado mensal



Após recuar 0,11% em novembro (dado revisado), a economia brasileira teve novo resultado negativo em dezembro de 2019. Segundo o Banco Central, o IBC-Br caiu 0,27% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal. Foi o segundo recuo mensal consecutivo.