Três entre 5 atividades de serviços têm alta em dezembro ante dezembro de 2018

Três das cinco atividades do setor de serviços mostraram bom desempenho em dezembro de 2019, ante o mesmo mês do ano anterior, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na média global, os serviços cresceram 1,6% nesse tipo de comparação, a quarta taxa positiva consecutiva. O ramo de Serviços de informação e comunicação (3,2%) exerceu a contribuição positiva mais relevante, impulsionado pelo aumento na receita das empresas de Portais, provedores de conteúdo e ferramentas de busca na Internet; de Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; de Suporte técnico, manutenção e outros serviços em TI; e de Edição integrada à impressão de livros.



Os demais avanços ocorreram no segmento de Outros serviços (11,3%) e de Serviços profissionais, administrativos e complementares (2,3%).



Na direção oposta, houve perdas em Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-1,4%) e Serviços prestados às famílias (-3,2%).



O agregado de atividades turísticas teve alta de 3,4% em dezembro deste ano ante dezembro do ano anterior.



O índice de difusão dos serviços, que mostra o porcentual de subsetores investigados com avanços em relação ao mesmo período do ano anterior, passou de 49,4% em novembro para 44,0% em dezembro.



"Há um menor número de serviços investigados mostrando crescimento", resumiu Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.