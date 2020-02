Guedes: Melhor juro a 4% e câmbio a R$ 4, do que câmbio a R$ 1,80 e juros de 14%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quarta-feira, 12, que uma taxa de câmbio mais alta é "boa para todo mundo" e incentivou os brasileiros a viajarem de férias mais dentro do País. "Vai para a Amazônia, para Foz do Iguaçu", afirmou.



Guedes mais uma vez citou a mudança de mix entre câmbio e juros no País. "É melhor termos juros a 4% e câmbio a R$ 4,00, do que câmbio a R$ 1,80 e juros de 14%, nas alturas", repetiu. "O câmbio não está nervoso, mudou para R$ 4,00. O modelo não é juro na lua e câmbio baixo, desindustrializando o Brasil", acrescentou.



Segundo o ministro, depois de devolver R$ 126 bilhões no ano passado ao Tesouro, o BNDES vai devolver bastante dinheiro à União também neste ano. Guedes não citou quanto o banco de fomento pagará antecipadamente ao Tesouro em 2020.