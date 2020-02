Eletrobras diz precisar investir R$ 15 bi para manter participação no mercado

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, destacou nesta quarta-feira, 12, que para a estatal manter sua participação no mercado, ela precisaria investir cerca de R$ 15 bilhões por ano. No ano passado, disse, a Eletrobras investiu R$ 3,6 bilhões.



"Se a Eletrobras tivesse que fazer para manter seu mercado, ela teria que investir quase R$ 15 bilhões por ano. Ela investiu ano passado R$ 3,6 bilhões. Ela pode investir um pouquinho mais, talvez R$ 4 bi, R$ 4,5 bi, não R$ 5 bi, mas ela precisa investir R$ 15 bi", disse Ferreira durante evento do Grupo Voto, em Brasília.



Em função desse cenário, o presidente da estatal destacou a necessidade de privatização da Eletrobras, e se mostrou confiante com a aprovação do projeto pelo Congresso. "Não tenho dúvida que a gente vai sim conseguir", disse.



O executivo frisou ainda que a perda de participação no mercado registrada nos últimos anos também é causada por um problema de obras mal planejadas.



Segundo ele, quando assumiu a companhia, há três anos, a Eletrobras tinha 110 obras atrasadas, tendo apenas duas atualmente.