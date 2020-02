Ata do Copom cita 'reversão parcial' do choque de proteínas no início de 2020

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 11, avalia que o choque mais intenso que o esperado no preço das proteínas no fim do ano passado já mostra reversão parcial no começo de 2020.



"No âmbito dos administrados, mantém-se a presença de condições benignas para a ocorrência de reajustes menores nas tarifas de energia elétrica", acrescentou a ata.



Nesse ambiente, enfatizou o documento, o cenário híbrido - com Selic da pesquisa Focus e câmbio constante - produz inflação abaixo da meta para 2020 e ao redor da meta para 2021. "Num contexto de expectativas de inflação ancoradas, o choque nos preços de proteínas antecipou inflação do ano calendário 2020 para o ano-calendário 2019", acrescentou a ata, numa referência direta à alta de preços das carnes vista no fim do ano passado.



O comitê lembrou que ainda há incertezas sobre a defasagem e a magnitude dos efeitos do estímulo já concedido. Por isso, o Copom julga fundamental observar a evolução da atividade econômica e das projeções e expectativas de inflação ao longo dos próximos meses, com peso crescente para o ano-calendário de 2021.



Assim como no comunicado da decisão da semana passada, o BC repetiu que o atual cenário prescreve política monetária estimulativa, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural.



"Os membros do Copom avaliam que as atuais taxas de juros reais ex-ante têm efeito estimulativo sobre a economia", completa a ata.