Swissquote: coronavírus deve manter atividade chinesa moderada por semanas

A China voltou das suas férias prolongadas do ano-novo lunar esta semana, mas a "atividade provavelmente permanecerá moderada por mais algumas semanas, talvez meses, até que a poeira abaixe", aponta a Swissquote, em relatório enviado a clientes. A instituição avalia que o surto de coronavírus foi o principal fator de impacto no índice de preços ao consumidor da China, que em janeiro saltou para seu maior valor em mais de oito anos.



"O aumento da inflação reavivou as preocupações sobre se o Banco Popular da China (PBoC) terá menos liberdade para facilitar sua política monetária e apoiar a economia chinesa afetada pelo surto de coronavírus, após mais de um ano e meio de atritos comerciais com os EUA", diz a Swissquote.



A instituição alerta para a expansão do coronavírus, com o número de mortos pelo vírus passando de 900 e atingindo mais de 40 mil pessoas, com casos fora da China aumentando. "Também há dúvidas de que os números na China possam ser maiores do que os relatados", pondera a Swissquote.