Maia: autonomia do BC e nova lei cambial deverão ser votadas antes do carnaval

A autonomia do Banco Central e nova lei cambial deverão ser votadas antes do Carnaval, disse nesta segunda-feira, 10, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo maia, após palestra na Associação Comercial do Rio de Janeiro.



"Talvez a cambial venha antes da tributária, são duas prioridades do Banco Central", afirmou.



Ele informou ainda que, em março, pretende votar na Câmara dos Deputados o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).