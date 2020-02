Arábia Saudita e Kuwait retomam produção de petróleo em zona neutra na 2ªfeira

A Arábia Saudita deve recomeçar nesta segunda-feira a produção de petróleo em uma operação compartilhada com o Kuwait, afirmaram autoridades do setor nesta sexta-feira. Os campos de petróleo, que podem produzir até 500 mil barris por dia, devem voltar a produzir após um acordo bilateral em dezembro.



As instalações estavam paradas desde 2015 por causa de disputas sobre o uso da terra e autorizações ambientais na zona neutra entre os países. A Chevron opera a parcela onshore da zona compartilhada e disse que saudava o entendimento entre os dois países. A companhia afirmou ainda que permanece comprometida a retomar as operações "no momento apropriado". Fonte: Dow Jones Newswires.