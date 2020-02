EUA criam 225 mil vagas em janeiro, mas taxa de desemprego sobe a 3,6%

Os Estados Unidos criaram 225 mil empregos em janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Trabalho. O resultado superou o teto das previsões de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que variavam de 120 mil a 200 mil vagas, com mediana de 160 mil.



Por outro lado, a taxa de desemprego subiu de 3,5% em dezembro para 3,6% em janeiro, contrariando previsão de manutenção da taxa.



Nos últimos três meses, os EUA criaram em média 211 mil empregos. A geração de vagas dos últimos quatro meses de 2019 foi revisada para cima. Apenas em dezembro, o ajuste foi de 145 mil para 147 mil.



O salário médio por hora dos trabalhadores aumentou 0,25% em janeiro ante dezembro, ou US$ 0,07, para US$ 28,44 por hora. Na comparação anual, o acréscimo foi de 3,1%. Analistas esperavam ganho mensal maior, de 0,3%, mas acréscimo anual menor, de 3%.



Já a fatia da população dos EUA que participa da força de trabalho avançou de 63,2% em dezembro para 63,4% em janeiro. Com informações da Dow Jones Newswires.