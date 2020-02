Alemanha tem superávit comercial de 15,2 bilhões de euros em dezembro

A Alemanha registrou superávit em sua balança comercial de 15,2 bilhões de euros em dezembro de 2019, segundo pesquisa divulgada hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Considerando-se ajustes sazonais, a maior economia da Europa teve superávit comercial de 19,2 bilhões de euros no último mês do ano passado.



Em dezembro, as exportações alemãs tiveram leve avanço de 0,1% ante novembro, mas as importações diminuíram 0,7%.



Ao longo de 2019, a Alemanha acumulou superávit comercial de 223,6 bilhões de euros, informou a Destatis.