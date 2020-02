Economia confirma Bruno Bianco como secretário especial de Previdência e Trabalho

O Ministério da Economia confirmou nesta quinta-feira, 6, a nomeação de Bruno Bianco como secretário especial de Previdência e Trabalho, no lugar de Rogério Marinho, que assume o Ministério do Desenvolvimento Regional.



Bianco já era adjunto de Marinho na Secretaria. Na nota, o Ministério da Economia disse que "agradece ao trabalho do ex-secretário Rogério Marinho na condução do órgão".