Azul celebra acordo de cooperação comercial com portuguesa TAP

A Azul informou que celebrou um acordo de cooperação comercial com a Transportes Aéreos Portugueses (TAP). A operação foi aprovada pelos acionistas da Azul no dia 9 de dezembro e será submetida para aprovações regulatórias.



Em nota, o vice-presidente de Receitas da Azul, Abhi Shah, destaca que com o acordo, a empresa oferecerá mais opções de voos, tarifas competitivas e maior acesso a destinos europeus e brasileiros para seus clientes.



Adicionalmente, ambas as empresas poderão alinhar seus programas de fidelidade.