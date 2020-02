Fiat Chrysler confirma que pode paralisar fábrica na Europa devido a coronavírus

A Fiat Chrysler pode ser forçada a paralisar uma de suas fábricas europeias se o fechamento de empresas fornecedoras na China for prolongado devido ao surto de coronavírus no país asiático, alertou nesta quinta-feira o diretor executivo da montadora, Mike Manley. De acordo com ele, a paralisação das atividades pode ocorrer daqui a duas semanas.



A companhia italiana compra peças na China, onde muitas fábricas estenderam os fechamentos - previamente planejados para as comemorações do ano-novo lunar chinês - devido ao surto de coronavírus. Fonte: Dow Jones Newswires