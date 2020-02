Produção de veículos cai 3,9% em janeiro ante janeiro de 2019, diz Anfavea

A produção de veículos caiu 3,9% em janeiro ante igual mês do ano passado, informou nesta quinta-feira, 6, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram produzidas 191,4 mil unidades no primeiro mês do ano, em balanço que soma os segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.



O volume, se comparado a dezembro do ano passado, representa alta de 12,2%. O crescimento já era esperado, pois, no último mês de cada ano, as fábricas costumam suspender as operações para dar férias coletivas aos funcionários.



Também houve recuo nas exportações. O número de veículos vendidos ao exterior atingiu 20 mil unidades em janeiro, contração de 20% em relação a igual mês do ano passado e de 30,9% na comparação com dezembro.



No mercado doméstico, os números da Anfavea confirmam os que foram divulgados pela Fenabrave na última terça-feira. Foram emplacados 193,4 mil veículos, retração de 3,2% ante o volume de janeiro do ano passado e de 26,3% sobre o número de dezembro.



O balanço mostra, contudo, que as montadoras começaram com criação de vagas de emprego. Foram gerados 309 postos de trabalho no primeiro mês do ano.



Em 12 meses, porém, o saldo ainda é negativo, com o fechamento de 4.548 vagas. O setor terminou janeiro com 125.905 funcionários, queda de 3,5% em relação a janeiro do ano passado.