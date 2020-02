Zona do euro continua exigindo apoio da política monetária, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que o crescimento moderado da zona do euro está adiando o repasse dos aumentos nos salários para os preços e que a inflação continua contida.



Por esse motivo e também diante de incertezas globais, a economia da zona do euro continua exigindo o apoio da política monetária acomodatícia do BCE, afirmou Lagarde.