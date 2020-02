Itaú Unibanco repassa integralmente a clientes corte de 0,25 ponto na Selic

O Itaú Unibanco vai repassar integralmente aos seus clientes o corte de 0,25 ponto na taxa básica de juros (Selic), anunciado nesta quarta-feira, 5, pelo Banco Central. A taxa caiu de 4,50% para 4,25% ao ano.



Para as pessoas físicas, a redução será realizada no empréstimo pessoal, enquanto que para empresas, na linha de capital de giro. O novos juros passam a valer a partir da próxima segunda-feira (10), e as taxas variam de acordo com o perfil do cliente e relacionamento com o Itaú.