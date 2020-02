Alcolumbre espera definição de comissão da tributária até semana que vem

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse acreditar em uma definição sobre a comissão mista da reforma tributária até semana que vem.



Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) publicou na terça-feira, 4, líderes do Senado se recusam a dar andamento ao tema e indicar os membros da comissão até que o Executivo diga claramente qual é sua proposta sobre o tema e sente na mesa para negociar.



"Acho que a gente vai conseguir a partir desta semana, no máximo na próxima, resolver a questão dessa comissão", disse Alcolumbre ao chegar para sessão no Senado nesta quarta-feira, 5.