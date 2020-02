Fenafisco classifica declarações de Bolsonaro sobre ICMS como 'chantagem'

O presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Charles Alcântara, rechaçou nesta quarta-feira, 5, as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, em que se propõe a zerar os tributos federais sobre combustíveis, se os governadores aceitarem a redução do ICMS nos Estados.



"É irresponsável e inconsequente. Num momento de agravamento da desigualdade social, aumento da pobreza e redução dos recursos para saúde, educação, saneamento e segurança, o que o presidente propõe ao país é o aumento da miséria e da violência e exclusão social", afirmou Alcântara, em nota.



A Federação afirma que "a declaração do presidente constrange e chantageia publicamente os governadores - exigindo-lhes que ajam como algozes da população", disse em nota.



A Fenafisco foi fundada em 1979 e representa os servidores públicos fiscais tributários da administração tributária estadual e distrital de todas as unidades federativas do País.



Reúne 32 sindicatos, com mais de 37 mil filiados.