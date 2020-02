Investidor estrangeiro retira R$ 2,314 bilhões da B3 no dia 3

Os investidores estrangeiros retiraram R$ 2,314 bilhões da B3 no pregão da última segunda-feira, 3. Naquele dia, o Ibovespa fechou em alta de 0,76%, aos 114.629,21 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 21,7 bilhões.



O saldo negativo é resultado de compras de R$ 8,546 bilhões e vendas de R$ 10,861 bilhões.



No acumulado do ano, os estrangeiros já retiraram R$ 21,472 bilhões da B3.