BC da Tailândia corta juro básico a mínima recorde de 1%, de olho em coronavírus

Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 48,88 bilhões em dezembro

Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 48,88 bilhões em dezembro

ACSP: vendas à vista puxam crescimento de 3,4% do comércio paulistano em janeiro

ACSP: vendas à vista puxam crescimento de 3,4% do comércio paulistano em janeiro

Bradesco: lucro líquido recorrente é de R$ 6,645 bi no 4º tri (+14% ante um ano)

Bradesco: lucro líquido recorrente é de R$ 6,645 bi no 4º tri (+14% ante um ano)

Com alta de 39% em quatro dias, Tesla já vale quase US$ 160 bi

Com alta de 39% em quatro dias, Tesla já vale quase US$ 160 bi

Vendas no varejo da zona do euro caem 1,6% em dezembro ante novembro

Vendas no varejo da zona do euro caem 1,6% em dezembro ante novembro