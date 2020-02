Sem problema em emplacamento, mercado teria crescido em janeiro, diz Fenabrave

O presidente da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), Alarico Assumpção Jr, afirmou nesta terça-feira, 4, que o mercado de veículos leves novos foi prejudicado em janeiro pela adoção das novas placas do Mercosul, que serão padronizadas em todos os países que compõem o bloco.



De acordo com o executivo, a obrigatoriedade da nova placa no Brasil atrasou emplacamentos, principalmente em São Paulo.



Segundo ele, cerca de 9 mil carros deixaram de ser emplacados em janeiro por causa das mudanças.



Se essas unidades tivessem sido emplacadas, o mercado de carros novos, que caiu 3,1% em janeiro ante igual mês do ano passado, teria crescido 1%, calculou o presidente da Fenabrave.



Assumpção Jr explicou ainda que esses emplacamentos atrasados devem ser registrados no mês de fevereiro.