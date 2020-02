Exportações têm pior janeiro desde 2015

Devido à demanda menor dos clientes chineses, embarques de soja diminuíram em US$ 255 milhões (foto: Arnaldo Alves/Gazeta do Povo %u2013 30/4/04 )





Brasília – A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,745 bilhão em janeiro último, segundo informações do Ministério da Economia. É o pior resultado para o mês desde 2015. As exportações somaram US$ 14,430 bilhões em janeiro, e as importações, US$ 16,175 bilhões. Em comparação com o mesmo período do passado, as vendas externas do país tiveram queda de 20,2%, enquanto as compras no exterior apresentaram recuo menor, de 1,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo comercial é positivo em US$ 43,215 bilhões, queda de 25%, com base na média diária das transações, sobre o período imediatamente anterior, quando havia somado US$ 56,906 bilhões.

Nas exportações, houve recuo na venda de manufaturados (-27,7%), de semimanufaturados (-25,2%) e no grupo de produtos básicos (-11,9%). Já nas importações, a queda é explicada pela aquisição de combustíveis e lubrificantes (-15,3%) e de bens intermediários (-3,4%). Entretanto, subiram as compras de bens de capital (+6,6%) e de bens de consumo (6,9%).

De acordo com o Ministério da Economia, o principal fator responsável pela retração das vendas externas está na base de comparação. Em janeiro do ano passado, a Petrobras exportou uma plataforma de petróleo no valor de US$ 1,3 bilhão, o que não se repetiu neste ano. O saldo também foi influenciado pela queda nas cotações internacionais e no volume das exportações de petróleo bruto, cujas vendas caíram US$ 592 milhões em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2019.

Na mesma comparação, as vendas de celulose caíram US$ 445 milhões, influenciadas pela desaceleração da economia chinesa. Além disso, contribuíram para a queda nas exportações a redução de US$ 270 milhões nas vendas de milho e a diminuição de US$ 255 milhões nos embarques de soja, também devido à baixa demanda da China, que se refletiu nos preços internacionais.





Coronavírus Segundo o Secretário de estatística de comércio exterior, Herlon Brandão, até o momento não houve impacto nas operações portuárias na China do surto de coronavírus no país asiático. “Elas são automatizadas, as companhias de seguro recomendam que as tripulações não desembarquem na China, mas isso não afetas as operações portuárias. A operação de grãos, por exemplo, é totalmente automatizada. Agora, monitoramos e na medida em que houver algum efeito sobre a economia chinesa, assim como todos os países o Brasil também pode se afetado”, disse.





* Estagiária sob supervisão de

Vicente Nunes









FRUSTRAÇÃO

US$ 1,745 bilhão





Foi o déficit da balança comercial brasileira

no mês passado