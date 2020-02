Dívida recorde no consignado

Segundo o Banco Central, juros dos empréstimos consignados caíram para 25% ao ano em 2019 (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil %u2013 20/5/11)





Brasília – Apesar de todos os problemas enfrentados pelos trabalhadores com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as dívidas de aposentados e pensionistas no crédito consignado atingiram, em dezembro de 2019, o maior nível da história: R$ 138,7 bilhões. Isso mostra que, no caso do INSS e dos bancos, a relação está a todo vapor.

Segundo o Banco Central, ao longo do ano passado, os débitos dos segurados do INSS no crédito consignado cresceram R$ 13,5 bilhões, ou seja, mais de R$ 1,1 bilhão por mês. Não por acaso, vários dos aposentados e pensionistas não estão conseguindo cumprir todos os seus compromissos em dia.

Técnicos do INSS explicam que, além dos empréstimos consignados, aposentados e pensionistas estão devendo no cheque especial e no cartão de crédito. Muitas das dívidas foram feitas a pedido de familiares. Há casos em que filhos e outros parentes obrigam os idosos a se endividarem, sob o risco de serem abandonados.

Em várias regiões do país, os aposentados e pensionistas do INSS são arrimos de família. Em muitos lares, são as únicas fontes de renda. Isso é visível, sobretudo, nas regiões Norte e Nordeste. O problema é que muitos dos familiares não se contentam com a renda fixa e acabam forçando os idosos a tomarem empréstimos.

Para tentar evitar abusos, o INSS restringiu o acesso dos bancos a aposentados e pensionistas pelo menos nos seis primeiros meses de recebimento dos benefícios. Mas, depois desse período, o assédio das instituições financeiras é total. E muitos familiares se aproveitam disso para forçar os idosos a tomarem empréstimos.

A boa notícia, nesse quadro, informa o Banco Central, é que os juros dos empréstimos consignados caíram no último ano, de 27,1% para 25% anuais, na média. Essas taxas só não são maiores do que as cobradas dos servidores públicos, que têm estabilidade no emprego. Mas, para os especialistas, mesmo com juros mais baixos, é preciso ter cuidado na hora de fazer dívidas. O descontrole financeiro leva a uma série de problemas, inclusive de saúde.









Juros

Ainda em relação ao comportamento das taxas de juros, os analistas de bancos e corretoras mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia, que remunera os títulos do governo no mercado financeiro, e serve de referência para as operações nos bancos e no comércio) no fim de 2020. O Relatório de Mercado Focus, que contém as previsões de uma centena de analistas financeiros ouvidos pelo Banco Central (BC) mostrou que as apostas seguem em juro básico de 4,25% ao ano. Há um mês, a taxa estava projetada em 4,5% ao ano.





A projeção para a Selic no fim de 2021 recuou de 6,25% para 6% ao ano, ante 6,5%, quatro semanas atrás. Para 2022, a projeção seguiu em 6,5%, igual a um mês antes.

Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto percentual, de 5% para 4,5% ao ano. Foi o quarto corte consecutivo da taxa básica. No comunicado sobre a decisão, o BC não se comprometeu com novos cortes no início deste ano. “O Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária”, registrou o BC no comunicado da decisão. (Com agências)