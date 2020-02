Lojistas de BH perderam, em média, R$ 16 mil

O número de lojas impactadas após as chuvas foi estimado em 2.516, sobretudo nas regiões Centro-Sul, Oeste, Venda Nova e Barreiro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Pesquisa divulgada ontem pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) sobre os prejuízos impostos ao comércio da capital durante as fortes chuvas das últimas semanas mostrou que 2.516 estabelecimentos comerciais foram impactados e a conta das perdas alcança R$ 16.405,30, em média, por comerciante. A maioria das empresas prejudicadas com os temporais na capital está localizada nas regiões Centro-Sul, Venda Nova, Barreiro e Oeste.





Em consulta feita a 250 comerciantes de BH, em 30 e 31 de janeiro, a CDL-BH verificou que pouco mais da metade dos entrevistados (51%) contabilizou alguma perda financeira associada às chuvas. Da amostra, 70% são proprietários de microempresas. Enquanto isso, 16,7% são donos de empresas de pequeno porte e 12,9% de médio ou grande porte.





Ao apresentar ontem os resultados do levantamento ao governador Romeu Zema, o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, destacou que principalmente as microempresas sofreram com os prejuízos e lembrou a capacidade de geração de empregos do setor. “Em Minas Gerais 70% dos empregos são gerados pelo setor de comércio e serviços. É muito importante que a gente entenda o que aconteceu com cada uma dessas empresas”, disse.





Ainda segundo a pesquisa, 28 de janeiro foi o dia mais prejudicial para o comércio da capital, quando foram registrados 100 milímetros de chuva em apenas três horas, mais do que a metade do esperado para o mês. A redução do fluxo de clientes é o prejuízo mais citado pelos lojistas: 80,8% afirmaram ter sofrido com a fuga do consumidor.





Danos aos estoques foram apontados por 27,2% dos comerciantes e a perda de móveis consistiu na principal perda para 20,8% dos empresários ouvidos. Por fim, 17,6% dos comerciantes disseram ter sofrido prejuízos com maquinário e 13,6% contabilizaram danos a estrutura dos imóveis.





A pesquisa também questionou se as chuvas causaram prejuízos com o deslocamento de funcionários. A maior parte dos entrevistados (64,2%) afirmou que a força de trabalho foi prejudicada com os transtornos durante e após as tempestades. Desse número, 40,3% foram prejudicados pelo atraso dos empregados. Já 33,9% dos comerciantes relataram que tiveram de dispensar trabalhadores mais cedo e 25,8% disseram que funcionários não foram trabalhar.





Ainda de acordo com o levantamento da CDL/BH, 29,8% dos lojistas entrevistados afirmam que pretendem pedir benefícios à Prefeitura e ao governo do estado para ajudar a minimizar os prejuízos. Desse universo, mais da metade (54,2%) solicitaram descontos no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 25% buscam empréstimos concedidos a taxas menores que as praticadas pelos bancos tradicionais e 20,8% querem que o recolhimento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) seja postergado. Aqueles que não pretendem fazer nenhuma solicitação totalizaram 30,6%.





Tributação





Os resultados do levantamento foram apresentados ontem pela diretoria da CDL-BH ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em reunião com empresários do setor de comércio e serviços de Belo Horizonte. No encontro, Zema afirmou que o governo do estado está analisando a possibilidade de postergar o recolhimento do ICMS. O benefício foi solicitado pelos empresários para ajudar na recuperação dos prejuízos causados pelos temporais. Além disso, o governador disse que linhas de crédito diferenciado para as empresas atingidas estão sendo estudadas pelo Bando do Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), bem como a isenção nas contas de água pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).





Quanto à prorrogação do prazo para reinserção no Simples Nacional, Zema afirmou que sua equipe entrou em contato com o governo federal, a quem cabe gerir o regime tributário, para solicitar o benefício. “Deixei claro para eles que a prioridade do governo foi a ajuda humanitária. Agora, nesta segunda fase nós já estamos fazendo um levantamento das perdas materiais. A primeira etapa está relativamente encaminhada e nós sabemos que muitos comerciantes, proprietários de bares e padarias, foram duramente afetados pelas águas”, afirmou Zema.





No Bairro de Lourdes, foi preciso retirar móveis para a rua, em pesadas horas de limpeza de restaurantes e lojas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)















Oferta cai e preços sobem nos sacolões





O consumidor começa a sentir no bolso os repasses do comércio de alimentos aos preços nas prateleiras do varejo, após as chuvas que afetaram as lavouras na Grande BH nas últimas semanas. Outra pesquisa do site Mercado Mineiro verificou aumentos entre 29 e 31 de janeiro nos sacolões da capital, na comparação com o fim de dezembro. Um dos destaques das altas nas tabelas de hortaliças e frutas, foi o tomate comum. O produto encareceu 140%, sendo que o preço médio do quilo, que era de R$ 2,52, passou para R$ 6,05 no período analisado.





Entre as frutas, o maior reajuste foi aplicado no preço da banana-prata. O quilo encareceu de R$ 3,69 para R$ 5,12, remarcação de 38%. Além da qualidade do produto ofertado, o consumidor terá que ficar atento às variações de preços para mesmo item entre os estabelecimentos comerciais. O quilo do quiabo pode ser encontrado de R$ 1,99 até R$ 11,99, variação de 502%.





O inhame pode ser comprado a preços que variam de R$ 1,48 a R$ 7,99 pelo quilo, diferença de 439%. O mesmo fenômeno foi observado para o quilo do jiló, que custava, no fim de janeiro, entre R$ 1,98 e R$ 8,99, variação de 354%. O abacate foi a fruta que apresentou a maior variação, de R$ 2,98 a R$ 9,99 o quilo, acréscimo de 235%.





O diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, observou que para driblar os preços elevados e não deixar de ter a salada na mesa, o consumidor precisa pesquisar. “Se pesquisar bem os preços, comprar só o necessário e trocar os itens que estão em alta por outros mais baratos, o brasileiro mantém a boa alimentação”. Ele lembra, ainda, que os hortigranjeiros são produtos chamados cíclicos, cujos preços sobem, mas também descem com rapidez, de acordo com a oferta.







































Estrago puxa aluguel de caçamba





Na contramão das perdas do comércio em geral, os estragos causados pelas fortes chuvas na capital mineira favoreceram o setor de serviços de aluguel de caçambas de entulhos. Com a necessidade de limpeza das ruas e imóveis alagados ou danificados pelas águas, a demanda pelo serviço cresceu e o preço médio da diária excedente prevista nos contratos com os fornecedores subiu 20,71%, segundo levantamento feito pelo site de pesquisas Mercado Mineiro.





Os valores da contratação do serviço por três dias úteis podem custar de R$ 140 a R$ 250, atingindo diferença impressionante de 78%, dependendo da empresa fornecedora. Já o dia excedente pode custar de R$ 15 a R$ 30, aumento de 100%. No comparativo do aluguel por três dias úteis entre fevereiro de 2019 e este mês, é possível perceber que houve alta de R$ 168,42 para R$ 177,50, aumento de 5,40% no valor pago.





O preço médio da diária excedente, que era de R$ 18,64 em fevereiro de 2019 passou para R$ 22,50. O levantamento de preços do Mercado Mineiro comparou o mesmo serviço oferecido por 32 empresas de Belo Horizonte e região metropolitana, com destaque para a pesquisa em cada região da cidade, cujos resultados apontam maiores variações. Em geral, os depósitos das empresas de caçambas estão localizados em regiões periféricas, justamente por oferecerem mais espaço para abrigar os equipamentos.





De acordo com o diretor do site, Feliciano Abreu, os contratantes desse tipo de serviço que não são da área de reformas ou de construção costumam ser menos informados em relação a concorrência na comparação com as empresas que alugam as caçambas. “Por esse motivo, é necessário que os clientes se mantenham sempre atentos aos preços que são cobrados pelas firmas e é preciso negociar bastante”, afirmou.





“É nessa perspectiva que a pesquisa ajuda o consumidor na comparação dos melhores preços, de diferentes locadoras”, completou Feliciano, ao destacar a importância da pesquisa. As chuvas que atingiram Belo Horizonte nas últimas semanas podem ser a explicação mais provável para esse aumento repentino no preço do serviço de locação das caçambas. Milhares de pessoas foram afetadas diretamente pela chuva, que desalojou mais de 45 mil moradores de todas as áreas da cidade e desabrigou mais de 8 mil pessoas.





Para remover entulhos nos locais atingidos, moradores e comerciantes contrataram as empresas que alugam os depositores de entulho. .





Benefícios no interior

O governador Romeu Zema afirmou ontem que uma vez concedidos aos comerciantes de BH benefícios no recolhimento de impostos, eles serão estendidos aos estabelecimentos do interior que tiveram prejuízos durante as chuvas. Questionado sobre o assunto, Zema disse: “vão entrar na mesma situação, não só para BH”. O presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva, disse que os comerciantes de cidades que declararam situação de calamidade terão linhas de crédito diferenciadas, como negociou a instituição com bancos. Os empresários que pretendem solicitar a isenção ou o ressarcimento do IPTU precisam preencher um formulário e comprovar danos à Defesa Civil. Quanto à isenção nas contas de luz e água, Cemig e Copasa ainda avaliam como esse benefício pode ser oferecido, segundo Souza e Silva.