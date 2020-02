É preciso ainda construção política para privatização da Eletrobras, diz líder

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), expôs a dificuldade de a privatização da Eletrobras ser aprovada na Casa. O projeto tramita na Câmara e enfrenta resistência entre parlamentares.



De acordo com ele, "é preciso ainda uma construção política" para votar a proposta.



A privatização da Eletrobras foi citada como uma das prioridades do governo em mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, entregue ao Congresso Nacional nesta segunda-feira, 3.



Na sequência, o líder da Maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), também expressou resistências.



Ele afirmou que há "bastante resistência" na Casa e o projeto precisa de "muito trabalho" nas negociações.