Em volta do Parlamento, Alcolumbre defende reforma tributária

Em discurso durante a cerimônia de abertura dos trabalhos do Legislativo durante o segundo ano desta Legislatura, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), defendeu que a reforma tributária deverá "simplificar a vida de todos". Eleita a prioridade para o início dos trabalhos neste ano, Alcolumbre defendeu que a reforma tributária promova o ambiente de negócios brasileiro e o emprego.



O presidente do Senado afirmou que "o desemprego é, sobretudo, a maior afronta à cidadania" e defendeu que o Legislativo consiga votar as mudanças para a retomada econômica do País.



Ainda segundo Alcolumbre, o Brasil está "no caminho do retorno dos investimentos públicos e estímulo aos privados".



Alcolumbre pediu ainda que possam "mostrar resultados" neste ano e afirmou que "produtividade" foi a palavra do Congresso no último ano. "Este Parlamento, amplamente renovado, teve a oportunidade, em 2019, de mostrar a que veio. Chegamos a 2020 com a convicção de que a vontade popular encontrou eco no esforço diário dos membros do Congresso Nacional", disse.



O senador também falou em "pacificar o Brasil". "É o que a sociedade e o brasileiro espera de todos nós", disse. "O Parlamento é freio e contrapeso a quaisquer excessos."