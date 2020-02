Ao Congresso, Bolsonaro cita necessidade de redução de Estado 'gigantesco'

Em mensagem ao Congresso Nacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, celebrou conquistas do governo em 2019 e reafirmou compromisso com a agenda econômica liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes. "Necessitamos reduzir o Estado gigantesco, lento e oneroso", escreveu o presidente.



A mensagem foi lida pela primeira secretária da Câmara, deputada Soraya Santos (PL-RJ), por ocasião da sessão que deu início ao ano legislativo de 2020.



Na carta, Bolsonaro falou sobre as relações exteriores do Brasil. Para ele, "o viés ideológico deixou de existir" e o Brasil tem avançado "em importantes acordos que vão intensificar e simplificar as trocas comerciais".



O presidente citou o desejo do País de passar a integrar a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). "Essa ascensão contribuirá para melhoria da eficiência do Estado, simplificação tributária, melhoria do ambiente de negócios, aumento do investimento em pesquisas, desenvolvimento e inovação", escreveu Bolsonaro.



O presidente ainda falou em ampliar o ingresso de trabalhadores na economia formal e se comprometeu com a redução da pobreza e com o incentivo à sustentabilidade.