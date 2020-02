Especialista responde 11 perguntas sobre o fenômeno fintech

(foto: Alessandro Couto/Divulgação)

O mês de janeiro é um marco global no universo das fintechs (startups da área financeira) – foi quando ocorreu a maior aquisição do mercado de todos os tempos, validando a força dessa transformação econômica. A rede de pagamentos eletrônicos Visa anunciou o acordo de compra da Plaid, rede que facilita o acesso e o compartilhamento de dados financeiros dos clientes, por US$ 5,3 bilhões, levando especialistas a acreditar que 2020 é o ano das fintechs no mundo.





No ano passado, o Paypal, empresa de pagamentos on-line, já havia concluído a aquisição da Honey, que fornece serviços que simplificam a experiência de compra digital do consumidor, por US$ 4 bilhões. O capital está apoiando essa onda, não só nos Estados Unidos ou China. No Brasil, duas grandes operações foram o investimento do grupo japonês Softbank no Banco Inter (R$ 800 milhões) e do fundo americano TCV no Nubank (US$ 400 milhões).





Especialista em fintechs no Brasil, Bruno Diniz acredita que 2019 “foi ímpar para as fintechs no país” e que ainda existem oportunidades para investimentos estrangeiros em praticamente todos os subsegmentos existentes. Para entender esse mercado e enxergar os próximos passos, o seu livro O fenômeno fintech (editora Alta Books), lançado na última terça (28), torna-se fundamental.









Diniz é cofundador da Spiralem (consultoria especializada em inovação para o mercado financeiro), líder do Comitê Fintech da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) e professor na Fundação Getulio Vargas (FGV) e na Universidade de São Paulo (USP). Já passou pelo Unibanco, Itaú, BI&P e Modal, e foi nomeado a pessoa mais influente do Brasil no segmento fintech pelo portal europeu INVYO Insights e 9ª mais influente, 1º entre os brasileiros, na Iberoamérica pela consultoria internacional Finnovating. Confira a entrevista exclusiva.





Por que as fintechs são um fenômeno no Brasil?





O mercado financeiro brasileiro é bastante concentrado nas mãos de poucas instituições e os índices de satisfação dos usuários brasileiros de serviços financeiros são historicamente muito baixos em comparação a outros setores da economia. A combinação desses fatores abriu espaço para que novos entrantes surgissem, com propostas de soluções focadas em necessidades específicas do cliente, entregando uma experiência de excelência – as chamadas fintechs (startups da área financeira).





Em que grau de maturidade estão as fintechs brasileiras?





No Brasil, o grau de maturidade vem crescendo à medida que a regulamentação se adequa para comportar os diferentes modelos de negócio inovadores das fintechs e, também, à medida que os consumidores vão conhecendo as novas soluções apresentadas por essas empresas e incorporam sua utilização no dia a dia.





Quais são as suas principais forças e fraquezas?





Uma das principais forças das fintechs reside no fato de as soluções desenvolvidas por elas serem centradas no usuário. O foco no cliente é um fator importantíssimo para essas empresas, e a tecnologia é, de fato, muito mais um meio para operacionalizar essa visão do que um fim. Entre as principais fraquezas, acredito que o desconhecimento por parte da população ainda é presente. Em 2018, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) realizou uma pesquisa com um universo de 7.150 indústrias de transformação do estado de São Paulo e levantou que 54,8% dos respondentes (representantes do departamento financeiro dessas empresas) desconheciam o que é uma fintech. Cerca de 34,8% já tinham ouvido falar sobre fintechs (mas tinham pouco conhecimento), 7,1% não responderam e apenas 3,3% disseram ter amplo conhecimento sobre o tema. Se olharmos para os outros estados do país, pode ser que tenhamos números ainda piores. Esse quesito certamente melhorará, é uma questão de tempo, mas ainda é a realidade que temos no momento.



O que mudou na economia brasileira em razão deste mercado e o que falta para alavancar ainda mais?





No país, abriu-se um grande leque de alternativas para os consumidores de produtos e serviços financeiros. Produtos difíceis de contratar nos bancos (como, por exemplo, operações de crédito com garantia de imóveis) foram viabilizados de forma mais simples, rápida e barata pelas fintechs. Para alavancar ainda mais esse mercado, há uma série de alterações regulatórias que estão em curso no momento e que abrirão mais espaço para novos modelos de negócio das fintechs no país.





Quais foram os avanços em 2019 e o que ficou para 2020?





O ano de 2019 foi um ano de intensa discussão dos reguladores (Banco Central, CVM e Susep) no desenvolvimento de novos mecanismos regulatórios que beneficiarão diretamente as fintechs. Mudanças como a nova infraestrutura de pagamentos instantâneos (que será baseada em código QR e funcionará todos os dias, diferentemente da TED, por exemplo); a criação de um Sandbox Regulatório (ambiente no qual o regulador poderá monitorar fintechs com novos modelos de negócio ainda não contemplados em lei e, depois de um período de análise, autorizar o seu funcionamento); e a regulamentação do Open Banking (que tornará mais rápida e segura a portabilização de dados e histórico financeiro de um cliente de banco para outros bancos e fintechs, desde que autorizado por ele), são algumas das mudanças regulatórias que irão se tornar efetivas já em 2020.





O que acontece com os grandes bancos?





Diante da entrada de novos prestadores de serviço no segmento financeiro, os bancos estão tendo que mudar sua abordagem e se modernizar ainda mais para reconquistar os consumidores. Isso vai desde o lançamento de soluções mais intuitivas, uma melhora significativa na experiência de seus aplicativos e canais de atendimento e, em alguns casos, os bancos estão inclusive lançando suas próprias fintechs para competir nesse cenário. Um exemplo foi o Bradesco, que lançou há uns anos o Next, seu banco digital voltado para a geração mais jovem.





Quais seriam as oportunidades para o Brasil daqui em diante?





O último ano foi ímpar para as fintechs no país, sendo que essas empresas atraíram investimentos recordes que, em sua maioria, vieram de investidores estrangeiros. Acredito que ainda há oportunidades para investimentos estrangeiros em praticamente todos os subsegmentos de fintech existentes (desde crédito até investimentos, bancos digitais etc). O setor está em plena expansão no país, não faltam oportunidades.





Qual a sua percepção sobre Minas Gerais nesse contexto?





Minas Gerais tem uma cena forte de startups e as fintechs também estão inseridas nesse contexto. Empresas como a Smarttbot (no segmento de investimentos) e a POP Recarga (setor de pagamentos), são exemplos de veteranas na região. Vale destacar também a Toro Investimentos e o Banco Inter, que, mesmo não sendo startups, atuam de forma inovadora no setor financeiro, com grande repercussão no país.





As fintechs têm a capacidade de promover impacto social?





Certamente. Algumas fintechs nascem inclusive com essa proposta. Entre elas, podemos citar o Banco Digital Maré, uma fintech que surgiu para atender às necessidades financeiras da Comunidade da Maré, no Rio de Janeiro, e hoje já atua em diferentes comunidades no país. Essas fintechs, geralmente, atuam onde as instituições tradicionais não têm interesse em estar e trazem serviços financeiros alinhados com a realidade local, provendo, muitas vezes, produtos como microcrédito e facilitando o pagamento de contas básicas e transferências entre pessoas.





Na sua opinião, o que as pessoas acham que é “futurístico”, mas que você pode apontar já ser realidade? Qual futuro já podemos experimentar?





Modelos de negócio de algumas insurtechs (fintechs que atuam no segmento de seguros) de fora do país podem se enquadrar nessa categoria. Existem hoje empresas desse tipo que cobram seguro baseado no quilômetro rodado, como a Metromile, startup de seguros dos Estados Unidos. Sendo assim, quanto menos você andar de carro, menos paga no seu seguro. Outras têm modelos de negócio que monitoram o seu carro por meio de sensores e precificam seu seguro baseado no seu comportamento ao dirigir, como a Smappi Car, da Itália.





Como seria o mercado financeiro do futuro? Aquele que ainda não conhecemos...





Acredito que em um futuro próximo teremos um mercado financeiro mais transparente, justo e descomplicado. Uma maior competição também melhorará a prestação dos serviços como um todo e fazer com que as taxas cobradas no setor diminuam. Também acredito que mudanças como o Open Banking farão com que o setor se torne muito mais colaborativo, em que diferentes provedores de soluções irão se integrar e interagir com maior frequência, melhorando o portfólio de soluções entregues aos usuários. Certamente, o cliente será o maior beneficiado nessa nova era do mercado financeiro.