Eurico Teles renuncia ao cargo de diretor-presidente da Oi

Déficit nominal do setor público soma R$ 429,154 bi em 2019 e atinge 5,91% do PIB

Déficit nominal do setor público soma R$ 429,154 bi em 2019 e atinge 5,91% do PIB

Déficit primário do setor público soma R$ 61,872 bi e atinge 0,85% do PIB em 2019

Déficit primário do setor público soma R$ 61,872 bi e atinge 0,85% do PIB em 2019

Dívida bruta do governo geral fecha 2019 em 75,8% do PIB, revela BC

Dívida bruta do governo geral fecha 2019 em 75,8% do PIB, revela BC

PIB da zona do euro cresce 0,1% no 4º trimestre, menos do que o esperado

PIB da zona do euro cresce 0,1% no 4º trimestre, menos do que o esperado