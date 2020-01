PIB italiano tem queda inesperada de 0,3% no 4º trimestre

PIB italiano tem queda inesperada de 0,3% no 4º trimestre

PIB espanhol cresce 0,5% no 4º trimestre

PIB espanhol cresce 0,5% no 4º trimestre

PIB francês tem recuo inesperado de 0,1% no 4º trimestre

PIB francês tem recuo inesperado de 0,1% no 4º trimestre

Vendas no varejo alemão sofrem queda de 3,3% em dezembro ante novembro

Vendas no varejo alemão sofrem queda de 3,3% em dezembro ante novembro

Tecnologia acaba com papelada nas reuniões de empresas

Tecnologia acaba com papelada nas reuniões de empresas

Vendas de shoppings no Natal cresceram apenas 3,1%

Vendas de shoppings no Natal cresceram apenas 3,1%

Anac está analisando recomendações do NTSB sobre caso Embraer

Anac está analisando recomendações do NTSB sobre caso Embraer

XP: Ativos sob custódia crescem 103% no 4º trimestre, para R$ 409 bilhões

XP: Ativos sob custódia crescem 103% no 4º trimestre, para R$ 409 bilhões

Oi celebra contrato para vender prédio no Rio de Janeiro por R$ 120,5 milhões

Oi celebra contrato para vender prédio no Rio de Janeiro por R$ 120,5 milhões

Dólar encosta em R$ 4,26 e fecha no maior nível desde criação do real

Dólar encosta em R$ 4,26 e fecha no maior nível desde criação do real