Mercado tem dia de tensão

Nos Estados Unidos, ações registravam queda à tarde, mas pregões fecharam próximos da estabilidade (foto: Spencer Platt/AFP)



O mercado financeiro viveu ontem mais um de tensão com o avanço do coronavírus, que, além da China, já chegou a 19 países, infectou mais de oito mil pessoas na China e causou pelo menos 212 mortes . O Ibovespa fechou estável ontem seguindo Wall Street após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o novo coronavírus uma emergência internacional. Apesar do anúncio, a OMS não recomendou restrições de viagens à China e informou que o país tem a situação sob controle. Com isso, talvez o impacto econômico do vírus não seja tão forte quanto se imaginava.





Mais cedo, a bolsa chegou a cair até os 112 mil pontos com informações de que aumentaram os casos de coronavírus no mundo. As mortes subiram para 212 e os infectados chegaram a 8 mil. Já são mais contaminados do que na epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que matou 800 pessoas em 2003. O Ibovespa teve alta de 0,12% a 115.528 pontos com o volume financeiro negociado de R$ 24,691 bilhões. Da mínima ao patamar de fechamento o índice ganhou 2.703 pontos.





Em Nova York, as perdas estavam comportadas mais cedo, em torno de 0,3% a 0,4%, mas às 15h30 o Dow Jones caía 0,57% e o Nasdaq, 0,74%. Na Ásia, as bolsas fecham em baixa. Em Tóquio o recuo foi de 1,72% e em Hong Kong, de 2,62. Na China continental, as bolsas só voltam a funcionar na segunda-feira.





Conselheira do presidente americano, Donald Trump, Kellyanne Conway afirmou ontem que os Estados Unidos estão monitorando a situação do surto de coronavírus, mas não quis tecer mais comentários sobre a doença. “Tudo o que eu estou pronto para falar é que estou feliz que o voo com americanos vindo de Hubei chegou ao EUA”, disse em entrevista coletiva na Casa Branca. Já são dois os bancos centrais a mencionar que monitoram o vírus, com a fala do presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, após o do Federal Reserve, Jerome Powell, ainda na quarta-feira.





Em um dia marcado por forte volatilidade no mercado financeiro, o dólar voltou a subir e fechou no maior valor nominal desde a criação do real. O dólar comercial encerrou ontem vendido a R$ 4,259, com alta de R$ 0,04 (0,95%). Foi a segunda sessão seguida de alta da moeda norte-americana. Na máxima do dia, por volta das 13h, o dólar chegou a R$ 4,273. A divisa acumula alta de 6,13% em 2020. O desempenho não se repetiu no mercado de ações. Depois de passar a maior parte do dia em baixa, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia com pequena alta.





A sessão foi marcada pelo receio de que o novo vírus descoberto na China traga impactos para a segunda maior economia do planeta. O país asiático confirmou hoje mais mortes pelo coronavírus, que provoca pneumonia. China e países próximos adotaram medidas para conter a disseminação da doença. O confinamento dos habitantes de diversas cidades afetadas pela doença reduz a produção e o consumo da China. A expectativa de desaceleração da economia chinesa impacta diretamente países como o Brasil, que exporta diversos produtos, principalmente commodities (bens primários com cotação internacional) para o país asiático. Com menos exportações, menos dólares entram no país, pressionando a cotação para cima.





FMI avalia impacto





Ainda é muito cedo para avaliar o impacto econômico do surto do novo coronavírus na economia da China, disse ontem a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. A rápida disseminação da doença levou ao fechamento de empresas e fábricas, enquanto companhias aéreas de todo o mundo cancelaram voos, levantando preocupações sobre o impacto na economia da China e no resto do mundo. “Seria irresponsável oferecer qualquer especulação sobre o que poderia acontecer”, disse Georgieva em um fórum.





A diretora-gerente do FMI citou a experiência da epidemia de Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2002-2003, que desacelerou o crescimento no curto prazo, mas logo a economia se recuperou. No entanto, essa epidemia ocorreu em um momento em que a economia chinesa estava crescendo. O surto atual ocorre quando as autoridades enfrentam uma desaceleração no meio de uma guerra comercial com os Estados Unidos.





“O impacto imediato é óbvio. Existem aqueles em viagens, turismo e indústria na China” e em outras áreas da Ásia, disse Georgieva, acrescentando que é provável que haja algum impacto negativo neste trimestre. Mas, além disso, “só observamos e avaliamos”, acrescentou. Georgieva disse que o surto destaca a imprevisibilidade que virou norma no mundo. Nesse sentido, destacou “a preparação, a prevenção, a ação antecipada têm que estar na corrente sanguínea dos encarregados de formular políticas, quer seja evitando pandemias, catástrofes climáticas ou tensões geopolíticas”.









enquanto isso...

.. Fecomércio quer isenção de imposto

A Federação de Comércio de Bens Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio-MG) solicitou ao governador Romeu Zema (Novo) a suspensão do recolhimento dos impostos estaduais devidos pelos empresários afetados pelas chuvas nos últimos dias. A presidente interina da organização, Maria Luiza Maia Oliveira, fez o pedido em um ofício enviado ontem ao gabinete do governador. Além disso, a federação pede “tratamento tributário diferenciado, mais benéfico e simplificado para casos mais graves”. A organização entende que os comerciantes locais não têm recursos financeiros para arcar com os tributos depois dos prejuízos causados pelos temporais. "Neste caso, o governador possui a prerrogativa de adiar, por meio de decreto, o recolhimento de tributos diante de situações emergenciais. Aguardamos a avaliação do documento por parte do governo”, afirmou a presidente interina da Fecomércio-MG. Até ontem, o executivo estadual não havia respondido o pedido.