Rombo do governo é de R$ 95 bi

Brasília – O governo fechou o ano de 2019 com déficit em suas contas de R$ 95,1 bilhões – o equivalente a 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB, o conjunto da produção de bens e serviços do país). O resultado é o melhor desde 2014, tendo efletido o recebimento de receitas extraordinárias como a concessão de campos de petróleo da cessão onerosa da camada do pré-sal, mas ainda bem distante da meta que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, estabeleceu.

Dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional mostram que o rombo registrado no ano passado é R$ 43,9 bilhões inferior à meta prevista para 2019, que era de um resultado negativo de R$ 139 bilhões. O resultado também é 23,7% melhor que o de 2018, quando chegou a R$ 120 bilhões.

Porém, está acima das projeções que haviam sido feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no fim do ano passado. Guedes esperava que, ao receber recursos não planejados como o da venda dos campos de petróleo da cessão onerosa, o governo fechasse o ano com déficit entre R$ 70 e R$ 80 bilhões.

Ao assumir o Ministério da Economia, Paulo Guedes chegou até a dizer que seria possível zerar o déficit primário no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro em decorrência dos resultados da cessão onerosa do pré-sal. Porém, a arrecadação da cessão onerosa ficou abaixo do esperado e fez o governo rever essas expectativas, levando o Brasil ao sexto ano consecutivo de déficit nas contas públicas.

Segundo o Tesouro Nacional, o rombo primário do governo em 2019 é fruto de superávit de R$ 118,1 milhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e de um déficit de R$ 213,2 bilhões da Previdência Social. Também contribuiu com esse resultado o fato de o governo ter executado despesa R$ 41,5 bilhões inferior ao que estava programado.





Incerteza cresce





O Indicador de Incerteza da Economia, apurado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,5 ponto na passagem de dezembro de 2019 para este mês e chegou a 112,9 pontos, numa escala que vai até 200 pontos. De acordo com a FGV, o índice se mantém em um nível historicamente elevado, quando fica acima dos 110 pontos. O resultado foi influenciado por crise política e o cenário tenso no exterior.