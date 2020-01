Coronavírus pode prejudicar economia da China e talvez até global, diz Powell

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou que o surto internacional do coronavírus é uma "questão muito séria" e terá "impactos na economia da China" no curto prazo. Segundo ele, a doença além de prejudicar a economia do país asiático, poderá também afetar talvez o nível de atividade global.



De acordo com Powell, a situação do coronavírus é muito incipiente em termos internacionais, cuja expansão do número de casos e efeitos em termos humanos e econômicos são incertos. "É uma situação inicial. Não vou especular sobre seus impactos."



O presidente do Fed expressou que vê com "cauteloso otimismo" as perspectivas para a economia mundial neste momento. "PMIs recentes sugerem que podem estar ocorrendo recuperação da atividade", em vários países, destacou. Ele ressaltou que "não estamos certos da recuperação "da demanda agregada internacional, mas sem dúvida há sinais neste sentido.