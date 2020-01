Tesouro prevê insuficiência de R$ 342,1 bi para regra de ouro em 2020

O Tesouro Nacional revisou a projeção de insuficiência para o cumprimento da regra de ouro em 2020. Até o mês passado, o Tesouro previa uma insuficiência de R$ 362 bilhões para o cumprimento da regra de ouro em 2020. Segundo o órgão, porém, essa insuficiência poderia cair para 130,2 bilhões, com o uso de superávits financeiros de anos anteriores.



Agora, o Tesouro prevê uma insuficiência de R$ 342,1 bilhões para o cumprimento da regra, podendo cair para R$ 79,9 bilhões com o uso de superávits financeiros.



Capitalização de estatais



A União destinou R$ 9,6 bilhões à capitalização de estatais não dependentes em dezembro. A maior fatia foi para a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), R$ 7,6 bilhões.



De acordo com o Tesouro Nacional, houve uma antecipação nos planos de capitalização para 2020 e a previsão deste ano é de apenas R$ 4 milhões.



Em 2020, houve redução ainda no pagamento de subsídios em R$ 4,9 bilhões, o que contribuiu para o resultado melhor.