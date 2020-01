Ninguém faz política monetária olhando um único IPCA, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou nesta sexta-feira, 24, o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado na quinta-feira, 23. Após ser questionado por analistas do mercado financeiro em evento da XP Investimentos, o dirigente disse que o horizonte do BC é muito mais longo para qualquer decisão de política monetária e não basta olhar apenas um único indicador.



"Ninguém faz política monetária olhando um único IPCA, ainda mais quando a gente tem a convicção de que existem vários fatores atípicos de curto prazo e que têm uma volatilidade que não é sempre modelável", afirmou Campos Neto.



E completou: "IPCA veio mais ou menos em linha com o que esperávamos. Em relação aos núcleos, sempre tem uma contaminação marginal, mas isso não mudou a nossa trajetória."



Campos Neto voltou a dizer que há alguns fatores atípicos que influenciam os dados de inflação.



Mais cedo, ele já havia pontuado, por exemplo, que o choque da proteína, com o aumento acentuado do preço da carne, aconteceu de forma rápida, mas também deve recuar de forma rápida.



Crédito imobiliário



O presidente do Banco Central ainda disse que, apesar das resistências iniciais dos bancos com a linha de crédito imobiliária corrigida pelo IPCA, esse tipo de financiamento mostrou potencial nos últimos meses. Segundo ele, há R$ 15 bilhões contratados nesse segmento.



No evento organizado pela XP Investimentos, ele afirmou ainda que o BC espera um mercado competitivo de portabilidade imobiliária e destacou que essa é uma área importante para a autoridade monetária, no sentido de impulsionar a economia.