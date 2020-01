CSN confirma captação de US$ 1 bilhão em emissão de títulos no exterior

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) confirmou nesta quinta-feira, 23, uma captação de US$ 1 bilhão por meio de emissão de títulos (notes) no exterior. A operação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A siderúrgica confirmou ainda o prazo de 8 anos, e a taxa de retorno para o investidor de 6,750% ao ano.



A CSN vai utilizar os recursos para recomprar os títulos com vencimento em 2020 com taxa de 6,50% ao ano.