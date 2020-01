Lagarde diz que Von der Leyen visitará EUA em fevereiro para negociar acordo

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse hoje em coletiva de imprensa que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, irá visitar os EUA em fevereiro para iniciar negociações comerciais.



O comentário veio um dia depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar tarifar carros e outros produtos da União Europeia (UE) se os dois lados não conseguirem fechar um novo acordo comercial.



Lagarde disse também que o impacto na zona do euro do acordo comercial "de fase 1" assinado por EUA e China no último dia 15 "ainda precisa ser avaliado", mas ressaltou que as tensões comerciais diminuíram desde então.



Em outro momento da coletiva, Lagarde se recusou a comentar a decisão de dezembro do Banco Central da Suécia, o Riksbank, de elevar seu juro básico para 0%, abandonando uma longa política de juros negativos. A taxa de depósito do BCE é atualmente de -0,50%.